 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Опасны ли домашние животные для малышей. Объясняет Супрун

Часто родители отказываются от домашних животных после появления ребенка. Ульяна Супрун рассказала, стоит ли это делать

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на Facebook-странице.

По словам врача, ранний контакт с некоторыми бактериями может иметь защитный эффект и формировать иммунные реакции детей. Исследователи утверждают, что это эффективная профилактика аллергий и слабого иммунитета. Особенно, в течение первого года жизни ребенка.

"Ученые нашли бактерию, которую переносят собаки, положительно влияет на развитие кишечной микрофлоры. Исследование более 700 канадских детей показало, что те, кто держал собаку до рождения и после, имели существенно больше бактерий, которые снижают риск аллергий (дерматит и астма) и ожирение ", - написала Супрун.

Коты также способны защитить ребенка от развития астмы. Есть дети, генетически ей подвержены. Но когда дома есть кот, риск появления астмы значительно уменьшается, потому что ее гены в этом случае активируются.

"Мы привыкли к мысли, что окружающее пространство детей должно быть стерильно чисто. Зато ученые утверждают, что чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Ранее и регулярнее дети имеют возможность контактировать с безвредными микроорганизмами, то лучше тренируется их иммунная система противостоять угрозам. Так стало эволюционно ", - подытожила Супрун.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

25 сентября, 2018 вторник

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать