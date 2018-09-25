Опасны ли домашние животные для малышей. Объясняет Супрун

25 сентября, 2018, 10:51

Часто родители отказываются от домашних животных после появления ребенка. Ульяна Супрун рассказала, стоит ли это делать

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала на Facebook-странице.

По словам врача, ранний контакт с некоторыми бактериями может иметь защитный эффект и формировать иммунные реакции детей. Исследователи утверждают, что это эффективная профилактика аллергий и слабого иммунитета. Особенно, в течение первого года жизни ребенка.

"Ученые нашли бактерию, которую переносят собаки, положительно влияет на развитие кишечной микрофлоры. Исследование более 700 канадских детей показало, что те, кто держал собаку до рождения и после, имели существенно больше бактерий, которые снижают риск аллергий (дерматит и астма) и ожирение ", - написала Супрун.

Коты также способны защитить ребенка от развития астмы. Есть дети, генетически ей подвержены. Но когда дома есть кот, риск появления астмы значительно уменьшается, потому что ее гены в этом случае активируются.

"Мы привыкли к мысли, что окружающее пространство детей должно быть стерильно чисто. Зато ученые утверждают, что чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Ранее и регулярнее дети имеют возможность контактировать с безвредными микроорганизмами, то лучше тренируется их иммунная система противостоять угрозам. Так стало эволюционно ", - подытожила Супрун.