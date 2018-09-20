Перевозить пациента ногами вперед нельзя. Супрун не соглашается

20 сентября, 2018, 14:25

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла миф о том, что нельзя вывозить пациента ногами вперед

Об этом она написала на Facebook-странице.

“Недавно ко мне обратился врач с просьбой повлиять на развенчание предрассудка, что якобы нельзя ни в коем случае при госпитализации пациента перевозить его на каталке или носилках ногами вперед. Ибо так “выносят покойника” и это плохая примета”, - написала врач.

Об этом просят не только родственники пациентов сами врачи боятся вывозить пациентов ногами вперед. Они могут даже делать лишние действия, чтобы развернуть пациента.

Однако во всех международных протоколах есть только одна рекомендация — транспортировать человека вперед ногами:

Это снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задевать ею стены, мебель или другие предметы.

Такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут, например, это указано в гайде Британской службы здравоохранения.

Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед — устоявшаяся практика.