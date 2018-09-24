Винный бокал "вырос" в семь раз с 1700 года. Ученые рассказали, почему
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The BMJ. Заметим, что это в основном касается Великобритании.
В начале 18 века винный бокал по размеру скорее напоминал современную рюмку: его объем в среднем равнялся 66 мл сегодня обычный бокал вмещает почти пол-литра жидкости - 449 мл.
Исследования начали с 1700 года, потому что приблизительно в конце 17 и в начале 18 века вино начали пить из стеклянных бокалов - после того, как была разработана технология изготовления хрусталя, позволившая делать бокалы большими и относительно прочными.
Ученые измерили 411 бокалов из музеев и антикварных магазинов и выяснили, что на их размер влияет не только технология производства, но и специфические налоги, автоматизация производства и мода.
Окончательно большие бокалы закрепились на рынке в девяностые годы. Авторы исследования считают, что законодателями мод здесь могли быть владельцы ресторанов и баров, которые заметили, что чем больше посуда, тем лучше продажи.
Потребление алкоголя отличалось из-за экономических или социальных событий, но постоянной тенденцией оставалось распределение напитков по популярности в зависимости от доходов.
В Британии более бедные граждане традиционно потребляли пиво и крепкий алкоголь - джин, ром и виски, а богатые пили больше вина. Однако в 60-е годы картина изменилась: люди разного уровня достатка стали потреблять больше вина, потому что оно стало доступным.
Общие тренды на удешевление вина и рост его популярности вполне можно отнести не только к Британии, но и к остальному миру. Одно маркетинговое исследование 2015 подтвердило, что продажа алкопродукции в больших объемах увеличивает потребление алкоголя.
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- Власти Шри-Ланки отменили запрет на продажу алкоголя женщинам старше 18 лет, действовавший с 1955 года.
- Вино может расслабить или "опечалить", а крепкие напитки создают ощущение сексуальности: ученые в новом исследовании узнали, как различные типы алкоголя влияют на эмоциональное состояние человека.
- Сингапурские ученые изобрели бокал, который делает виртуальные коктейли с помощью мобильного приложения.
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