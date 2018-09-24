 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Винный бокал "вырос" в семь раз с 1700 года. Ученые рассказали, почему

Исследователи из Кембриджа Тереза Марто и Зорана Зупан считают, что увеличение объема сосуда может быть связано с общей тенденцией к увеличению объемов потребления спиртного

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The BMJ. Заметим, что это в основном касается Великобритании.

В начале 18 века винный бокал по размеру скорее напоминал современную рюмку: его объем в среднем равнялся 66 мл сегодня обычный бокал вмещает почти пол-литра жидкости - 449 мл.

Исследования начали с 1700 года, потому что приблизительно в конце 17 и в начале 18 века вино начали пить из стеклянных бокалов - после того, как была разработана технология изготовления хрусталя, позволившая делать бокалы большими и относительно прочными.

Ученые измерили 411 бокалов из музеев и антикварных магазинов и выяснили, что на их размер влияет не только технология производства, но и специфические налоги, автоматизация производства и мода.

Окончательно большие бокалы закрепились на рынке в девяностые годы. Авторы исследования считают, что законодателями мод здесь могли быть владельцы ресторанов и баров, которые заметили, что чем больше посуда, тем лучше продажи.

Потребление алкоголя отличалось из-за экономических или социальных событий, но постоянной тенденцией оставалось распределение напитков по популярности в зависимости от доходов.

В Британии более бедные граждане традиционно потребляли пиво и крепкий алкоголь - джин, ром и виски, а богатые пили больше вина. Однако в 60-е годы картина изменилась: люди разного уровня достатка стали потреблять больше вина, потому что оно стало доступным.

Общие тренды на удешевление вина и рост его популярности вполне можно отнести не только к Британии, но и к остальному миру. Одно маркетинговое исследование 2015 подтвердило, что продажа алкопродукции в больших объемах увеличивает потребление алкоголя.

Читайте также: Как приготовить алкоголь дома: Бейлиз, Бехеровка и мандариновый ликер

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать