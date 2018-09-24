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Ученые научились определять недосыпание по анализу крови

Биологи из Университета Суррея нашли способ выявлять острое недосыпание у человека по анализу крови: оказывается, это состояние можно определить по определенным биомаркерами

Исследование опубликованное в журнале Sleep.

Для выявления биомаркеров исследователи в течение месяца брали анализы крови у 36 добровольцев, которые накануне провели бессонную ночь или в течение недели спали менее шести часов в сутки.

Ученые выделили из крови матричную РНК, а затем загрузили данные в нейросеть. Искусственный интеллект обнаружил 68 генов, по состоянию которых с точностью в 92% можно определить острую нехватку сна.

Однако точность определения недосыпания - недостатка сна, который накапливался в течение определенного времени - оказалась гораздо ниже, или около 57%. В будущем исследователи намерены повысить точность работы алгоритма.

Открытие поможет предотвратить риски, связанные с недостатком сна, - например, автомобильные аварии.

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