Ученые научились определять недосыпание по анализу крови
Исследование опубликованное в журнале Sleep.
Для выявления биомаркеров исследователи в течение месяца брали анализы крови у 36 добровольцев, которые накануне провели бессонную ночь или в течение недели спали менее шести часов в сутки.
Ученые выделили из крови матричную РНК, а затем загрузили данные в нейросеть. Искусственный интеллект обнаружил 68 генов, по состоянию которых с точностью в 92% можно определить острую нехватку сна.
Однако точность определения недосыпания - недостатка сна, который накапливался в течение определенного времени - оказалась гораздо ниже, или около 57%. В будущем исследователи намерены повысить точность работы алгоритма.
Открытие поможет предотвратить риски, связанные с недостатком сна, - например, автомобильные аварии.
Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит
- Ученые из Сеульского университета выяснили, что развитие метаболического синдрома после 40 лет связано с недостаточной или, наоборот, чрезмерной продолжительностью сна.
- Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни.
- Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине