Российского шпиона могут обменять на норвежского экс-пограничника
24 сентября, 2018, 18:40
Арестованный в прошлом году норвежский экс-пограничник Фрод Берг может надеяться на обмен после того, как в Норвегии задержали гражданина РФ по подозрению в шпионаже
Об этом заявил адвокат Берга Брюнфуль Риснес, сообщает Reuters.
В декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже арестовали норвежского пограничника Фрода Берг, который ждет судебного разбирательства. Берг признался, что он курьер военной разведки Норвегии. Но он плохо разбирался в операции, в которой участвовал и отрицал правонарушение, сообщил его адвокат.
Адвокат Берга заявил, что задержание россиянина в Осло вызвало надежду на обмен заключенными.
"Это дает надежду Бергу и его семье", - сказал он.
Если Берг признает себя виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
- Напомним, что 21 сентября Норвежская контрразведка PST задержала на 2 недели гражданина России, который подозревается в шпионаже.
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