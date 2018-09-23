 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Норвегии поймали российского шпиона, - Bloomberg

Норвежская контрразведка PST задержала на 2 недели гражданина России, который подозревается в шпионаже

Об этом в воскресенье, 23 сентября 2018 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на местное агентство NTB.

Мужчину взяли под стражу в аэропорту "Гардермоен" на окраине Осло в пятницу, 21 сентября, и уже на следующий день состоялось судебное слушание, сообщил пресс-секретарь PST Тронд Хугубаккен.

Россиянин подозревается в незаконном сборе данных после посещения в норвежском парламенте семинара по вопросам оцифровки информации.

"Семинар проводился в четверг и пятницу. На него приглашались административные работники законодательных органов из 34 стран мира", - говорится в сообщении.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать