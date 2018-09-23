В Норвегии поймали российского шпиона, - Bloomberg

23 сентября, 2018, 23:04

Норвежская контрразведка PST задержала на 2 недели гражданина России, который подозревается в шпионаже

Об этом в воскресенье, 23 сентября 2018 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на местное агентство NTB.

Мужчину взяли под стражу в аэропорту "Гардермоен" на окраине Осло в пятницу, 21 сентября, и уже на следующий день состоялось судебное слушание, сообщил пресс-секретарь PST Тронд Хугубаккен.

Россиянин подозревается в незаконном сборе данных после посещения в норвежском парламенте семинара по вопросам оцифровки информации.

"Семинар проводился в четверг и пятницу. На него приглашались административные работники законодательных органов из 34 стран мира", - говорится в сообщении.