Российская компания скупала в Финляндии стратегически важные земли

24 сентября, 2018, 15:25

В Финляндии полицейские разоблачили аферу по скупке стратегически важных земель российской компанией Airiston Helmi

Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщила финская YLE со ссылкой на данные Центральной криминальной полиции страны.

Накануне неподалеку финского города Турку полицейские в сотрудничестве с другими госструктурами провели большую спецоперацию по расследованию экономических преступлений.

По данным издания, обыск проводился в помещениях и на земельных участках, которые принадлежат фирме Airiston Helmi - компании, заключившей в регионе Варсинайс-Суоми немало сделок с земельными участками.

В частности сообщается, что Airiston Helmi с 2007 до 2014 года осуществляла сделки с земельными участками в районе архипелага Турку на общую сумму около 9,2 млн евро. Речь шла об объектах, расположенных в муниципалитетах Науво, Парайнен, Корппоо и других.

Издание отмечает, что за фирмой стоит российский бизнесмен, который имеет также гражданство Мальты, а данные о владельцах фирмы и членах ее правления ведут в Польшу, Эстонию и Италию.



"Человек русского происхождения, которому принадлежит Airiston Helmi, входил в правление как минимум пяти польских фирм. Две из них существуют по сей день. По данным польского реестра, он также является их собственником. Согласно финансовой отчетности, эти компании вели крайне мизерную деятельность", - говорится в сообщении.

Опасения финнов относительно подобных Airiston Helmi фирм связаны с тем, что они скупают земельные участки вблизи мест, важных с точки зрения национальной безопасности. Так, на острове Кемийо два участка земли расположены рядом с охранной зоной Оборонительных сил Скиннарвик, принадлежат эстонской компании, владелец которой - гражданин России.