Президент Финляндии объяснил, почему он против членства в НАТО

16 сентября, 2018, 15:41

Финляндия в ближайшие время не будет подавать заявку на членство в НАТО из-за позиции Москвы

Об этом заявил президент Финляндии Саули Нійністьо в интервью немецким журналистам Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает финская государственная телерадиокомпания YLE.

“Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция”, - подчеркнул политик.

При этом он добавил, что встречаясь с Путиным, следует быть крайне осторожным.

По словам Нийнистьо, географическое расположение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия – соседи, которые имеют 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

“Я хорошо лажу с ним (Путиным, - ред.), мы можем открыто обсуждать с ним различные вопросы, даже самые деликатные”, - добавил Нийнистьо.