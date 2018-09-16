Президент Финляндии объяснил, почему он против членства в НАТО
Об этом заявил президент Финляндии Саули Нійністьо в интервью немецким журналистам Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает финская государственная телерадиокомпания YLE.
“Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция”, - подчеркнул политик.
При этом он добавил, что встречаясь с Путиным, следует быть крайне осторожным.
По словам Нийнистьо, географическое расположение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия – соседи, которые имеют 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.
“Я хорошо лажу с ним (Путиным, - ред.), мы можем открыто обсуждать с ним различные вопросы, даже самые деликатные”, - добавил Нийнистьо.
- С Путиным финский лидер этим летом встретился дважды: сначала во время саммита в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи.
- В январе 2018 года Нийнистьо с легкостью переизбрался на повторный срок полномочий.
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