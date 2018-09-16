 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Президент Финляндии объяснил, почему он против членства в НАТО


фото: Alexey Nikolsky / AFP
Финляндия в ближайшие время не будет подавать заявку на членство в НАТО из-за позиции Москвы

Об этом заявил президент Финляндии Саули Нійністьо в интервью немецким журналистам Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает финская государственная телерадиокомпания YLE.

“Русские ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция”, - подчеркнул политик.

При этом он добавил, что встречаясь с Путиным, следует быть крайне осторожным.

По словам Нийнистьо, географическое расположение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия – соседи, которые имеют 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

“Я хорошо лажу с ним (Путиным, - ред.), мы можем открыто обсуждать с ним различные вопросы, даже самые деликатные”, - добавил Нийнистьо.

  • С Путиным финский лидер этим летом встретился дважды: сначала во время саммита в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи.
  • В январе 2018 года Нийнистьо с легкостью переизбрался на повторный срок полномочий.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать