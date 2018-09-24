Посол ЕС в Украине назвал реформу децентрализации поразительно успешной

24 сентября, 2018, 12:12

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил успешность реформы децентрализации в Украине

Об этом Мингарелли сказал на конференции региональной и местных властей Восточного партнерства (CORLEAP) в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами. Благодаря усилиям по реформе и децентрализации, которая осуществлялась в Украине в последние три года, можно сказать без всяких сомнений, что жизнь миллионов конкретных украинцев улучшилась", - сказал Мингарелли.

Читайте также. Выборы в объединенных территориальных общинах. Что это и для чего нужно

Посол ЕС в Украине назвал опыт Украины в вопросах реформы децентрализации "достаточно интересным и примером для других стран региона".