Посол ЕС в Украине назвал реформу децентрализации поразительно успешной
24 сентября, 2018, 12:12
Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил успешность реформы децентрализации в Украине
Об этом Мингарелли сказал на конференции региональной и местных властей Восточного партнерства (CORLEAP) в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами. Благодаря усилиям по реформе и децентрализации, которая осуществлялась в Украине в последние три года, можно сказать без всяких сомнений, что жизнь миллионов конкретных украинцев улучшилась", - сказал Мингарелли.
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Посол ЕС в Украине назвал опыт Украины в вопросах реформы децентрализации "достаточно интересным и примером для других стран региона".
- Напомним, ранее член европейского парламента, сопредседатель Парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати высоко оценил успехи Украины в реформах органов местного самоуправления, децентрализации, здравоохранения, пенсионной системы и государственного управления.
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