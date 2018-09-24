Почему девушки чувствуют себя менее счастливыми. Исследования
24 сентября, 2018, 18:07
Британская компания провела исследование, которое показывает, что женщины и девушки стали чувствовать себя менее счастливыми, чем 10 лет назад
Об этом пишет The Independent.
Эксперты опросили девушек от 7 лет до 21 года и обнаружили, что сейчас только 25% чувствуют себя счастливыми. В 2009 году таковых было 41%.
Участницы опроса от 11 до 21 года рассказали, что больше всего стрессов получают через социальные сети. 69% девушек этого возраста говорят, что счастья стало меньше из-за тестов и экзаменов.
Половина опрошенных также заявила, что ощущение несчастья негативно влияет на здоровье.
- Напомним, американские ученые опросили более 1 млн людей и определили, что есть только четыре типа личности: изменчивые, замкнутые, лидеры и эгоцентрики.
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