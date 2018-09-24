Передача Россией С-300 для армии Асада является "эскалацией конфликта", - советник Трампа

24 сентября, 2018, 19:45

Передача Россией комплекса С-300 для сирийской армии является "значительной эскалацией" ситуации в регионе

Об этом в понедельник, 24 сентября, заявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, сообщает Reuters.

Болтон заявил, что план России поставлять Сирии ракетную систему С-300, будет "значительной эскалацией" со стороны Москвы, и надеется, что она пересмотрит решение.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия в течение двух недель передаст сирийской армии комплекс С-300 в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, сообщает ТАСС.

По его словам, этот ЗРК может перехватывать самолеты на дальности более 250 км, а также одновременно поражать несколько воздушных целей.

Шойгу отметил, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, которые гарантируют идентификацию российских самолетов.

Кроме того, по его словам, Россия будет подавлять над акваторией Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые РЛС (радиолокационная станция) и системы связи боевой авиации, атаковать объекты на сирийской территории.

Также, по словам министра, командные пункты сирийских подразделений ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые по сей день поставлялись только в российские Вооруженные силы.