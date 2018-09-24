Передача Россией С-300 для армии Асада является "эскалацией конфликта", - советник Трампа
Об этом в понедельник, 24 сентября, заявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, сообщает Reuters.
Болтон заявил, что план России поставлять Сирии ракетную систему С-300, будет "значительной эскалацией" со стороны Москвы, и надеется, что она пересмотрит решение.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия в течение двух недель передаст сирийской армии комплекс С-300 в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, сообщает ТАСС.
По его словам, этот ЗРК может перехватывать самолеты на дальности более 250 км, а также одновременно поражать несколько воздушных целей.
Шойгу отметил, что командные пункты соединений и воинских частей ПВО в Сирии будут оснащены российскими автоматизированными системами, которые гарантируют идентификацию российских самолетов.
Кроме того, по его словам, Россия будет подавлять над акваторией Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые РЛС (радиолокационная станция) и системы связи боевой авиации, атаковать объекты на сирийской территории.
Также, по словам министра, командные пункты сирийских подразделений ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые по сей день поставлялись только в российские Вооруженные силы.
- 17 сентября над акваторией Средиземного моря системой противовоздушной обороны Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Россия с самого начала возлагала вину за инцидент на израильских военных. Израиль обвинил в этом инциденте сирийских военных, которые вели неточный огонь по этому району уже тогда, когда израильские самолеты покинули его.
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