Защищаясь от Израиля, Сирия сбила самолет РФ российской системой ПВО, - CNN

18 сентября, 2018, 09:31

Российский морской патрульный самолет был случайно сбит Сирией из зенитной артиллерии после того, как сирийцы подверглись нападению со стороны израильских ракет

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на данные американского чиновника, которому известно об этом инциденте.

Официальный представитель США пояснил, что сирийский режим фактически пытается остановить шквал израильских ракет, во время чего и попал в российский самолет.

До этого "ТАСС" сообщил, что в понедельник в Средиземном море пропал российский военный самолет ИЛ-20 с 14 членами экипажа на борту. ИЛ-20 исчез с радаров во время нападения четырех израильских самолетов F-16 на сирийские объекты в провинции Латакия.

Израильтяне выпустили несколько ракет против объектов в прибрежной зоне Латакии, где расположено большинство военной техники РФ, в том числе и самолеты.

Пытаясь нанести ответный удар против израильтян, сирийцы открыли широкомасштабный зенитный огонь, в результате российский самолет был поражен.

При этом, по словам чиновника, самолет был сбит противовоздушной системой обороны, которую Россия продала Сирии несколько лет назад.