Нападение на Михайлика: в Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей

24 сентября, 2018, 17:10

Из-за вооруженного нападения на общественного активиста и политика Олега Михайлика, произошедшего в эту субботу, в Одессу отправлена дополнительная команда силовиков

Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил генпркурор Юрий Луценко в своем Facebook.

"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуацию в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - написал Луценко.