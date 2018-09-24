Нападение на Михайлика: в Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей
24 сентября, 2018, 17:10
Из-за вооруженного нападения на общественного активиста и политика Олега Михайлика, произошедшего в эту субботу, в Одессу отправлена дополнительная команда силовиков
Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил генпркурор Юрий Луценко в своем Facebook.
"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуацию в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - написал Луценко.
- Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
- За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
- Мужчинубезсознания заметили прохожие. Его госпитализировали в реанимацию. Палата охраняется.
- Отметим, что в тот день Михайлик выступил одним из организаторов пикета против очередной застройки, формально связанной с дельфинарием, которую он и другие партийные и общественные организации Одессы считают незаконной.
- К расследованию покушения подключилось СБУ.
- Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
- Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
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