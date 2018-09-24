 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нападение на Михайлика: в Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей


фото: dumskaya
Из-за вооруженного нападения на общественного активиста и политика Олега Михайлика, произошедшего в эту субботу, в Одессу отправлена дополнительная команда силовиков

Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщил генпркурор Юрий Луценко в своем Facebook.

"Сегодня усиленная группа правоохранителей из Киева вылетела в Одессу. Ситуацию в области, в том числе - с нападениями на активистов будет проанализирована на совместном координационном совете правоохранительных органов в первой декаде октября", - написал Луценко.

 

  • Напомним, 22 сентября около 22:00 в Одессе из огнестрельного оружия ранили местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
  • За последнее время в Одессе это уже не первое покушение на тех, кто собирает и возглавляет "строительные" протесты.
  • Мужчинубезсознания заметили прохожие. Его госпитализировали в реанимацию. Палата охраняется.
  • Отметим, что в тот день Михайлик выступил одним из организаторов пикета против очередной застройки, формально связанной с дельфинарием, которую он и другие партийные и общественные организации Одессы считают незаконной.
  • К расследованию покушения подключилось СБУ.
  • Утром в воскресенье, 23 сентября, под областным управления Нацполиции состоялся пикет с требованием отставки его руководителя генерала Головина.
  • Правоохранители озвучили пять версий нападения на общественного деятеля Олега Михайлика в Одессе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

24 сентября, 2018 понедельник

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать