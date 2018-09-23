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Украина имеет право на автокефалию, а угроз Москвы мы не боимся, - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей в воскресенье, 23 сентября 2018 года, заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право"

Это прозвучало в церкви святого Фоки Месахору в Константинополе. Служение записано на видео и опубликовано в Facebook.

Поскольку на литургии присутствовал приглашенный чешский богослов, патриарх напомнил про предыдущий случай предоставления автокефалии.

“Церковь Чехии и Словакии - новейшая из автокефальных церквей, которую вселенский патриархат провозгласил такой в 1998 году. Сейчас настала очередь Украины, которая получит статус автокефалии, вскоре, я надеюсь, несмотря на имеющиеся противодействия, и это будет потому, что это ее право.

Это ее право на получение статуса автокефалии, а с другой стороны, это право и действительно исключительное право нашего Вселенского Патриархата предоставить автокефалию, как это было предоставлено всем новым православным церквям, начиная с России в 16 веке, и заканчивая Чешской и Словацкой Церковью", - добавил он.

Патриарх Варфоломей отметил, что не боится угроз РПЦ по этому вопросу.

“Недавно я сказал в одной проповеди, что вселенский патриархат ни кому не угрожает, и ни от кого не боится угроз, но идет неуклонно, выполняя свою миссию согласно святых канонов, выполняя благоговейно те привилегии, которые были предоставлены нам правилами вселенских соборов. Мы не отрекаемся от этих правил и привилегий, данных этими соборами первопрестольной церкви Константинополя. Мы их уважаем, выполняем, и мы также будем ими руководствоваться в случае Украины и других, где понадобиться”, - заявил он.

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