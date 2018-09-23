"Регионалы", которые призывали Путина ввести войска, теперь просят патриарха Варфоломея подождать с томосом

23 сентября, 2018, 15:21

Несколько нардепов направили открытое обращение к вселенскому патриарху Варфоломею, в котором призвали "максимально взвесить предстоящий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций" на тему автокефалии

Пятеро нардепов считают, что поспешное принятие решения о "предоставлении автокефалии" якобы смущает православных в Украине. Обращение появилось в пятницу, 21 сентября 2018 года, передает РИСУ.

Кроме того, они повторяют тезис кремлевской пропаганды о том, что украинская поместная церковь нужна прежде всего Ватикану и греко-католикам, а не православным.

"...Они (вроде бы речь идет о настроениях украинских православных - ред.) четко видят греко-католические "локомотивы" в центральных органах власти Украины, что везут томос Вашей святости Украине, как "агитационное письмо" к президентским выборам. Не хотелось бы, чтобы историческая возможность автокефалии и Ваше светлое стремление были загрязнены речами кандидатов в президенты и использованы ими в корыстных целях", - заявили депутаты.

Стоит отметить, что авторами обращения являются нардепы Андрей Деркач, Яков Безбах, бывший руководитель Львовщины Василий Горбаль, Григорий Смитюх и Андрей Шипко.

Четверо последних являются бывшими членами Партии Регионов. Большинство из них неоднократно публично высказывали собственные пророссийские и пропутинские взгляды.

Смитюх, в частности 15 декабря 2013 года на провластном митинге на Европейской площади в Киеве призвал людей обратиться к российскому президенту Владимиру Путину за "помощью".

Безбах 18 января 2018 года был одним из 36 депутатов, что голосовали против закона о признании украинского суверинитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Шипко, по информации некоторых СМИ, лоббировал передачу органного зала в Днепре представителям Московского патриархата.

О Деркаче-младшем и Горбале известно, что они близки к руководству УПЦ МП.

Также выше упомянутые народные избранники фигурировали в голосованиях за скандальные Харьковские соглашения и диктаторские законы Януковича.