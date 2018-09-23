Луценко ответил, когда уйдет с должности генпрокурора
Об этом он сказал вечером 23 сентября в интервью ТСН.
“Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 года), считаю, что это будет гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему. Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности”, - заявил Луценко.
Однако, он заверил, что весной “ему будет о чем отчитаться”.
Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и “отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов”.
"Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только с одной, как вы понимаете.... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - отметил генпрокурор.
“Так же я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы в отношении других участников гонки”, - добавил он.
Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонок не будет.
"Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.
Вместе с тем, он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на время выборов дела были остановлены".
"Этого также не возможно сделать", - подытожил он.
- Напомним, во время недавнего скандала с выдачей России ингуша Тимура Тимгоева некоторые политики и партии требовали отставки Луценко.
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