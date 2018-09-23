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Луценко ответил, когда уйдет с должности генпрокурора


фото: Сегодня.ua
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в мае 2019 году планирует "вернуться к политической деятельности"

Об этом он сказал вечером 23 сентября в интервью ТСН.

“Хочу доработать до президентских выборов (весной 2019 года), считаю, что это будет гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему. Как только я это закончу, в мае примерно, думаю вернуться к политической деятельности”, - заявил Луценко.

Однако, он заверил, что весной “ему будет о чем отчитаться”.

Луценко также заявил, что не будет участником избирательного штаба Петра Порошенко и “отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов”.

"Сегодня Генпрокуратура мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов. Я отказался участвовать в заседаниях любых избирательных штабов. На самом деле предложение было только с одной, как вы понимаете.... Я не буду участником избирательного штаба действующего президента", - отметил генпрокурор.

“Так же я не собираюсь обращать внимание на процессуальные процессы в отношении других участников гонки”, - добавил он.

Луценко заверил, что специально возбужденных дел против участников гонок не будет.

"Хотя я знаю, что некоторые из них мечтают, чтобы их допросили. И тогда можно стать "жертвой". Не дождутся. Я не фабрикую дела и не допрашиваю с политической целью, чтобы дискредитировать или поднять рейтинг", - заявил Луценко.

Вместе с тем, он добавил, что "кое-кто хотел бы, чтобы на время выборов дела были остановлены".

"Этого также не возможно сделать", - подытожил он.

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