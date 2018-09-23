Кроме православных и греко-католиков, вместе с защитниками Украины на фронте служат капелланы-протестанты
23 сентября, 2018, 20:07
Война с российским агрессором на Востоке Украины дала мощный толчок для развития военного капелланства в украинской армии. Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов также имеет своих представителей на передовой
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