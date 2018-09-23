Кроме православных и греко-католиков, вместе с защитниками Украины на фронте служат капелланы-протестанты

23 сентября, 2018, 20:07

Война с российским агрессором на Востоке Украины дала мощный толчок для развития военного капелланства в украинской армии. Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов также имеет своих представителей на передовой

Помогать людям они начали еще во время столкновений с "Беркутом" и "титушками" во время Революции Достоинства.

Больше можно узнать в документальном фильме "мечом духовным".