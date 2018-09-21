Из Херсона будет летать европейский лоукостер
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает пресс-служба ведомства.
"Уже в следующем году одна из европейских авиакомпаний имеет намерения осуществлять международные, внутренние и грузовые авиаперевозки в и из аэропорта "Херсон". И что самое важное, эта авиакомпания будет зарегистрирована и будет базироваться в Херсоне", — сообщил чиновник.
Он также добавил, что авиакомпания Ryanair также сообщила о намерении начать полеты из Херсона.
В Центре транспортных стратегий уточняют, что перелеты данная компания будет осуществлять по ценам лоукостера. В то же время, в Мининфраструктуры не уточняют, о какой именно компании идет речь.
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- Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал появление в Украине двух новых международных авиакомпаний.
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