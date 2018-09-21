Правительство предлагает повысить цены на сигареты на 30%

21 сентября, 2018, 16:28

Кабинет министров Украины подготовил новый план повышения акцизов на табачные изделия с января 2019 года

Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком.

"Правительство предлагает повысить акцизы на сигареты на 30,8% с 1 января 2019 года. Соответствующее предложение было представлено Кабинетом министров Украины в законопроекте №9085 от 17.09.2018", - говорится в сообщении.

По замыслу авторов законопроекта, минимальный акциз для сигарет должен вырасти с 773,2 грн на 1000 единиц в 2018 году к 1011,35 грн в 2019 году. Минимальный акциз на пачку из 20 сигарет в 2019 году должно увеличиться до 20,23 грн. Это на 4,76 грн выше, чем в 2018 году. Налоговая нагрузка на пачку сигарет с учетом НДС и розничного (5%) акциза должна вырасти на 5,79 грн.

В организации подсчитали, что если цена сигарет увеличится только на сумму роста налоговой нагрузки, то в 2019 году средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 грн. Для сравнения, в августе 2018 года, по данным Госстата, средняя цена пачки сигарет составила 30,3 грн.

"Минимальный акциз будет уплачиваться со всех сигарет, которые в 2019 году будут иметь в магазинах цену, меньшую чем 45 грн за пачку, то есть на подавляющее большинство сигарет в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно евроинтеграционных обязательств, Украина должна повысить ставку акциза на сигареты до 90 евро на 1000 штук до 2025 года и, чтобы акциз составлял не менее 60% от цены сигарет. Сейчас минимальная ставка акциза равна 773,2 грн (23,8 евро) на 1000 единиц.

В Центре контроля за табаком отмечают, что впервые за всю историю Украины месячные поступления от табачных акцизов превысили 4 млрд грн. По данным Госказначейства в июле 2018 госбюджет получил от табачных акцизов более 4,5 млрд грн, что почти на 1 млрд грн больше, чем в июле 2017 года.

В 2008-2017 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украину выросла более чем в 20 раз. Благодаря этому поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд грн до почти 40 млрд грн в 2017

"Вместе с тем Глобальный опрос взрослых о потреблении табака, проведенный в 2017 году в Украине, показал уменьшение распространенности курения на 20% среди взрослого населения за последние 7 лет. За первое полугодие 2018 рынок сигарет в Украине сократился на 10%", - говорится в сообщении .