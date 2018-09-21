 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство предлагает повысить цены на сигареты на 30%

Кабинет министров Украины подготовил новый план повышения акцизов на табачные изделия с января 2019 года

Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком.

"Правительство предлагает повысить акцизы на сигареты на 30,8% с 1 января 2019 года. Соответствующее предложение было представлено Кабинетом министров Украины в законопроекте №9085 от 17.09.2018", - говорится в сообщении.

По замыслу авторов законопроекта, минимальный акциз для сигарет должен вырасти с 773,2 грн на 1000 единиц в 2018 году к 1011,35 грн в 2019 году. Минимальный акциз на пачку из 20 сигарет в 2019 году должно увеличиться до 20,23 грн. Это на 4,76 грн выше, чем в 2018 году. Налоговая нагрузка на пачку сигарет с учетом НДС и розничного (5%) акциза должна вырасти на 5,79 грн.

В организации подсчитали, что если цена сигарет увеличится только на сумму роста налоговой нагрузки, то в 2019 году средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 грн. Для сравнения, в августе 2018 года, по данным Госстата, средняя цена пачки сигарет составила 30,3 грн.

"Минимальный акциз будет уплачиваться со всех сигарет, которые в 2019 году будут иметь в магазинах цену, меньшую чем 45 грн за пачку, то есть на подавляющее большинство сигарет в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно евроинтеграционных обязательств, Украина должна повысить ставку акциза на сигареты до 90 евро на 1000 штук до 2025 года и, чтобы акциз составлял не менее 60% от цены сигарет. Сейчас минимальная ставка акциза равна 773,2 грн (23,8 евро) на 1000 единиц.

В Центре контроля за табаком отмечают, что впервые за всю историю Украины месячные поступления от табачных акцизов превысили 4 млрд грн. По данным Госказначейства в июле 2018 госбюджет получил от табачных акцизов более 4,5 млрд грн, что почти на 1 млрд грн больше, чем в июле 2017 года.

В 2008-2017 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украину выросла более чем в 20 раз. Благодаря этому поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд грн до почти 40 млрд грн в 2017

"Вместе с тем Глобальный опрос взрослых о потреблении табака, проведенный в 2017 году в Украине, показал уменьшение распространенности курения на 20% среди взрослого населения за последние 7 лет. За первое полугодие 2018 рынок сигарет в Украине сократился на 10%", - говорится в сообщении .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать