Украинцы стали меньше курить: продажи сигарет упали на 10%
Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком.
По данным Госстата, в январе-июне 2018 года в Украине было произведено 34,4 миллиарда сигарет, что на 17,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Отмечается, что в течение шести месяцев 2018 года объемы продаж табачных фабрик составили лишь 18 миллиардов сигарет, что на 28% меньше, чем год назад.
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"Всего с 2008 по 2017 год реализация сигарет в Украине сократилась с 125 миллиардов до 67 миллиардов сигарет. Поэтому для дальнейшей борьбы с табаком необходимо продолжать повышать налоги на сигареты с учетом инфляции и роста доходов населения. Это будет иметь положительный эффект для государства и будет способствовать выполнению международных обязательств Украины”, - подчеркнул Скипальский.
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