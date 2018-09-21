Порошенко подает в суд на BBC за новость, что он заплатил Трампу за встречу

21 сентября, 2018, 12:49

Президент Петр Порошенко подал в суд на компанию BBC за клевету в новости о том, что он тайно заплатил не менее 300 тысяч фунтов стерлингов за встречу с президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Адвокаты Порошенко заявили, что утверждения по поводу этой истории с Трампом не соответствует действительности и наносят удар в центр его личного достоинства и репутации".

Журналисты BBC написали, что посредники, которые действовали от имени Порошенко, тайно выплатили 300 тысяч фунтов тогдашнему личному адвокату Трампа Майклу Коэну, чтобы тот организовал переговоры между двумя лидерами.

Причина этого якобы заключается в том, что по официальным каналам Порошенко смог обеспечить себе лишь "позорно короткие несколько минут разговора с Трампом и рукопожатия".

В результате президенты встретились в июне 2017 года, а позже Порошенко назвал это своим "важным визитом", во время которого они обсудили военное сотрудничество.

BBC свою новость о платеже людьми Порошенко Коэну обнародовала 23 мая этого года. В заявлении в высокий суд Лондона адвокаты Порошенко утверждают, что эти обвинения издания были особенно разрушительными, поскольку украинский президент активно участвует в продвижении антикоррупционных мер в Украине.

"Порошенко получил серьезный удар по своей репутации. Утверждение о том, что заявитель виновен в серьезной коррупции, само по себе является чрезвычайно серьезным. Оно вызвало у него серьезное беспокойство и смущение, поскольку обвинения наносят удар по его личной чести и репутации", - отмечается в обращении к суду.

В заявлении также утверждается, что компания BBC "не имела никаких доказательств в отношении любых платежей или секретных переговоров".

Тем временем в BBC от комментариев отказались.