Нардепы предлагают разрешить водителям оставлять права и техпаспорт дома
Об этом говорится в законопроекте №9105, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Парламентарии предлагают упростить систему идентификации водителей транспортных средств по примеру таких стран, как Грузия, Швеция, Великобритания и Польша. Вместо этого предлагается проверять данные водителя-резидента в соответствующих реестрах.
"Вместо того, чтобы носить с собой все эти документы, водителю достаточно будет четко назвать свою фамилию, имя, год рождения, идентификационный код и номер страхового полиса, а сотрудник полиции уже сам выявляет, есть ли у конкретного человека все необходимые разрешительные документы и права", - пояснил нардеп Мустафа Найем.
По замыслу авторов законопроекта, упрощение не будет распространяться на водителей военных транспортных средств, иностранцев и лиц без гражданства. При этом во время поездок за границу украинским гражданам нужно будет возить документы.
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