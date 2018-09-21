Нардепы предлагают разрешить водителям оставлять права и техпаспорт дома

21 сентября, 2018, 15:54

Народные депутаты предлагают отменить необходимость водителям возить с собой водительские права, техпаспорт и страховку

Об этом говорится в законопроекте №9105, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Парламентарии предлагают упростить систему идентификации водителей транспортных средств по примеру таких стран, как Грузия, Швеция, Великобритания и Польша. Вместо этого предлагается проверять данные водителя-резидента в соответствующих реестрах.

"Вместо того, чтобы носить с собой все эти документы, водителю достаточно будет четко назвать свою фамилию, имя, год рождения, идентификационный код и номер страхового полиса, а сотрудник полиции уже сам выявляет, есть ли у конкретного человека все необходимые разрешительные документы и права", - пояснил нардеп Мустафа Найем.

По замыслу авторов законопроекта, упрощение не будет распространяться на водителей военных транспортных средств, иностранцев и лиц без гражданства. При этом во время поездок за границу украинским гражданам нужно будет возить документы.