Британские архитекторы будут проектировать станции метро в Днепре
Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.
"Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене”, - сообщил Филатов.
Договор заключили представители Zaha Hadid Architects с подрядчиком строительства метрополитена в Днепре, турецкой компанией Limak. Мэрия Днепра присоединилась к договору как заказчик проекта. В пресс-службе Днепровского городского совета сообщили, сделка не повлияла на общую стоимость контракта с фирмой Limak и расходы на себя берет турецкий подрядчик.
Строительство метрополитена в Днепре началось в 1982 году. Всего планировалось запустить девять станций, но в 1995 году запустили только шесть.
"В результате длительных переговоров британское бюро Захи Хадид будет работать над проектированием трех станций. Мы делаем такое первыми в стране", – отметил городской голова Днепра.
- Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1982 году. 22 года назад запустить удалось только 6 станций общей протяженностью более 7 км. Это - кратчайший подземный маршрут в Европе. За 12 минут можно доехать от жилых массивов Покровский и Красный Камень до железнодорожного вокзала.
- Limak пообещал справиться с проектом в течение 5 лет.
- Горсовет сообщила, что в Днепре появятся 3 новые станции.
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