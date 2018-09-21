Британские архитекторы будут проектировать станции метро в Днепре

21 сентября, 2018, 18:28

Специалисты британского бюро Zaha Hadid Architects спроектируют входы и кассовые залы подземки и непосредственно площадки отправления поездов метрополитена

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

"Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене”, - сообщил Филатов.

Договор заключили представители Zaha Hadid Architects с подрядчиком строительства метрополитена в Днепре, турецкой компанией Limak. Мэрия Днепра присоединилась к договору как заказчик проекта. В пресс-службе Днепровского городского совета сообщили, сделка не повлияла на общую стоимость контракта с фирмой Limak и расходы на себя берет турецкий подрядчик.

Строительство метрополитена в Днепре началось в 1982 году. Всего планировалось запустить девять станций, но в 1995 году запустили только шесть.

"В результате длительных переговоров британское бюро Захи Хадид будет работать над проектированием трех станций. Мы делаем такое первыми в стране", – отметил городской голова Днепра.

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