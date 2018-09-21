 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Британские архитекторы будут проектировать станции метро в Днепре

Специалисты британского бюро Zaha Hadid Architects спроектируют входы и кассовые залы подземки и непосредственно площадки отправления поездов метрополитена

Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил мэр города Борис Филатов в Facebook.

"Сегодня мы подписали с британским бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектирование станций в днепровском метрополитене”, - сообщил Филатов.

Договор заключили представители Zaha Hadid Architects с подрядчиком строительства метрополитена в Днепре, турецкой компанией Limak. Мэрия Днепра присоединилась к договору как заказчик проекта. В пресс-службе Днепровского городского совета сообщили, сделка не повлияла на общую стоимость контракта с фирмой Limak и расходы на себя берет турецкий подрядчик.

Строительство метрополитена в Днепре началось в 1982 году. Всего планировалось запустить девять станций, но в 1995 году запустили только шесть.

"В результате длительных переговоров британское бюро Захи Хадид будет работать над проектированием трех станций. Мы делаем такое первыми в стране", – отметил городской голова Днепра.

  • Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1982 году. 22 года назад запустить удалось только 6 станций общей протяженностью более 7 км. Это - кратчайший подземный маршрут в Европе. За 12 минут можно доехать от жилых массивов Покровский и Красный Камень до железнодорожного вокзала.
  • Limak пообещал справиться с проектом в течение 5 лет.
  • Горсовет сообщила, что в Днепре появятся 3 новые станции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать