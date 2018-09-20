В НАБУ исчез телефон, изъятый по делу Онищенко

20 сентября, 2018, 16:10

Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело о служебной халатности своих сотрудников во время расследования так называемого газового дела народного депутата Александра Онищенко

Об этом сообщает "Судебный репортер".

В рамках расследования так называемого газового дела народного депутата Александра Онищенко был проведен обыск в квартире по месту его проживания.

Как усматривается в материалах ходатайства, детективы изъяли мобильный телефон Iphone 6S, который был упакован в сейф-пакет и, согласно показаниям одного из детективов, оставлен в служебном кабинете НАБУ, где работали основные следственные группы.

Однако, по информации, изложенной в служебной записке и.о. руководителя первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ этот телефон к детективам не поступал и среди осмотренных с участием специалиста вещей не значится.

Местонахождение телефона и его возможное использование другими лицами выясняет управления внутреннего контроля НАБУ.

SIM-карта оператора мобильной связи ПАО "Киевстар", на которую указал детектив Брушко С.М. во время составления протокола обыска от 16.02.2017 г., является единственным идентифицирующим признаком изъятого мобильного телефона. Позже детективы НАБУ получили доступ к информации о дальнейших услугах, полученным абонентом и временный доступ к информации оператора "Киевстар" относительно ІМЕІ терминала.