Фигуранта "газового дела" Онищенко выпустили под залог

20 апреля, 2018, 15:19

20 апреля Соломенский райсуд Киева выпустил под залог в размере 500 тысяч гривен подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Евгения Быстрицкого

Об этом сообщает hromadske.

Быстрицкий более года скрывался от следствия, однако его задержали в октябре 2017 года. Тогда суд взял его под стражу с возможностью выйти под залог в 8 млн грн. Позже суд снизил эту сумму в 5 млн грн.

На заседании 19 апреля адвокаты просили выпустить Быстрицкого под домашний арест, ссылаясь на его возраст (67 лет).

Прокуроры настаивали на содержании Быстрицкого под стражей, чтобы избежать возможности повторного побега подозреваемого.

Евгений Быстрицкий руководил компанией "Фирма "ХАС", которая была частью "газовой схемы" депутата-беглеца Александра Онищенко.