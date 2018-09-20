В Европарламенте обсудят задержание Россией 120 судов ЕС

20 сентября, 2018, 16:19

В Европейском парламенте обеспокоены ситуацией с задержанием Российской Федерацией 120 судов под флагом Евросоюза и обязательно потребуют прекращения российской блокады в Азовском море

Об этом в четверг, 20 сентября, заявил сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС со стороны Европейского парламента Дариуш Розатти во время брифинга в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

По словам евродепутата, РФ в значительной степени злоупотребляет международной практикой, которая дает возможность осматривать судна.

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"Нас очень беспокоит ситуация в Азовском море, где Россия, вопреки практике, которая была раньше, задерживает и осматривает судна. Они задерживают их на двое-трое суток. Согласно статистике, 120 судов, которые шли под флагом ЕС, были задержаны с апреля. Мы в Европейском парламенте поднимем этот вопрос и будем требовать, чтобы это прекратилось", - сообщил Розатти.