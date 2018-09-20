В Европарламенте обсудят задержание Россией 120 судов ЕС
Об этом в четверг, 20 сентября, заявил сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС со стороны Европейского парламента Дариуш Розатти во время брифинга в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".
По словам евродепутата, РФ в значительной степени злоупотребляет международной практикой, которая дает возможность осматривать судна.
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"Нас очень беспокоит ситуация в Азовском море, где Россия, вопреки практике, которая была раньше, задерживает и осматривает судна. Они задерживают их на двое-трое суток. Согласно статистике, 120 судов, которые шли под флагом ЕС, были задержаны с апреля. Мы в Европейском парламенте поднимем этот вопрос и будем требовать, чтобы это прекратилось", - сообщил Розатти.
- Напомним, 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из или в Мариуполь и Бердянск. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.
- По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- В среду, 19 сентября, пограничники ФСБ задержали в Азовском море болгарский сухогруз, следовавший из Мариуполя в итальянский город Монфальконе.
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