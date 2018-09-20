Самолеты НАТО подняли в небо из-за российского истребителя над Северным морем

20 сентября, 2018, 20:33

Боевые самолеты Франции и Великобритании были подняты в небо, чтобы проследить за подозрительным российским истребителем, летавшим над Северным морем

Пресс-секретарь французских ВВС Сириль Дювивье заявил, что в регионе были обнаружены несколько российских самолетов, информирует Reuters.

Однако, российские самолеты вели себя не враждебно.

"Были запущены стандартные механизмы ответа. Истребители класса Rafale были подняты сегодня утром с базы в Сен-Дизье вместе с самолетом-заправщиком. Они заняли позиции, с которых могли начать возможное вмешательство", - пояснил Дювивье.

Военно-воздушные силы Великобритании, в свою очередь, сообщили, что довольно часто следят за российскими самолетами вблизи своего воздушного пространства. Также в прошлом месяце они перехватили российские боевые самолеты над Румынией.

По словам государственного министра вооруженных сил Великобритании Марка Ланкастера, Россия становится все более дерзкой.