Самолеты НАТО подняли в небо из-за российского истребителя над Северным морем
Пресс-секретарь французских ВВС Сириль Дювивье заявил, что в регионе были обнаружены несколько российских самолетов, информирует Reuters.
Однако, российские самолеты вели себя не враждебно.
"Были запущены стандартные механизмы ответа. Истребители класса Rafale были подняты сегодня утром с базы в Сен-Дизье вместе с самолетом-заправщиком. Они заняли позиции, с которых могли начать возможное вмешательство", - пояснил Дювивье.
Военно-воздушные силы Великобритании, в свою очередь, сообщили, что довольно часто следят за российскими самолетами вблизи своего воздушного пространства. Также в прошлом месяце они перехватили российские боевые самолеты над Румынией.
По словам государственного министра вооруженных сил Великобритании Марка Ланкастера, Россия становится все более дерзкой.