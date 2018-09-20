Лига Европы. Все о стартовых матчах "Динамо" и "Ворсклы"

20 сентября, 2018, 12:30

Дмитрий Марценишин

Сегодня в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" принимает "Астану", а "Ворскла" играет в гостях с "Арсеналом"

С чем подходит к Лиге Европы "Динамо"

"Динамо" неудачно начал нынешний сезон. Киевляне не справились со своей задачей и во второй раз подряд не смогли пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде команда Александра Хацкевича прошла чешскую "Славию" (1:1, 2:0), но в плей-офф отбора оказалась слабее голландского "Аякса" (1:3, 0:0) и вылетела в Лигу Европы.

Не лучшим образом динамовцы выступают и в чемпионате Украины. Киевляне уже три матча подряд не могут выиграть в Премьер-лиге. После неудачи в еврокубках они проиграли на своем поле "Карпатам" (0:2), а на прошлых выходных сыграли вничью 1:1 с "Зарей".

Как следствие, "Динамо" занимает в турнирной таблице третье место и отстает от главного конкурента в борьбе за золотые медали - "Шахтера" - на 7 очков. Правда, у киевлян есть еще матч в запасе.

Одной из главных причин неудач команды Александра Хацкевича стала неубедительная игра в атаке. В семи матчах чемпионата Украины киевляне забили лишь шесть голов - меньше только у одного клуба - "Арсенала", который занимает последнее место.

К таким проблемам привела вялая трансферная политика клуба. "Динамо" так и не смогло приобрести летом квалифицированного форварда. Поэтому после травмы Артема Беседина киевляне фактически остались без нападающих. Ни Назарий Русин, ни купленный у "Днепра" и разрекламированный 18-летний Владислав Суряга заменить основного атакующего игрока не сумели.

Не оправдались и надежды, что Беседин выздоровеет к старту в Лиге Европы. Поэтому в матче с "Астаной" Хацкевичу снова будет необходимо решать, кого поставить в нападении.

Это усложняет задачу "Динамо", которому необходимо побеждать казахстанцев. Ведь впереди еще более сложные соперники - французский "Ренн", который выглядит фаворитом группы K, и неуступчивый чешский "Яблонец".

В каком состоянии перед еврокубками "Ворскла"

Для "Ворсклы" прошлый сезон стал одним из самых успешных в истории клуба. Полтавчане во второй раз завоевали бронзовые медали чемпионата Украины и получили путевку в групповой раунд Лиги Европы. Они опередили в борьбе за нее луганскую "Зарю", которую несколько последних лет небезосновательно считают третьей по силе украинской командой.

Новый сезон команда Василия Сачко начала неудачно и потерпела два поражения кряду. Однако постепенно "Ворскла" преодолевает кризис и в последних двух турах, хотя и не демонстрирует качественной игры, одержала две победы. Сначала полтавчане победили на своем поле "Черноморец" - 2:1, а в минувшие выходные на последних минутах вырвали 3 очка в гостевом матче с "Карпатами" - 1:0.

Благодаря этому "Ворскла" вернулась на привычное для себя место в верхней части турнирной таблицы, где занимает пятое место. От того же "Динамо" ее отделяет лишь 2 очка.

Что нужно знать об "Астане"

"Астана" была создана только в 2009 году, но за короткое время стала лидером казахстанского футбола. Достаточно лишь сказать, что клуб выиграл последние четыре чемпионата страны и лидирует в нынешнем первенстве.

В сезоне 2015/16 именно "Астана" стала первой казахстанской командой, которая сыграла на групповом этапе Лиги чемпионов. Причем, она выступила там достойно. В группе с грозными испанским "Атлетико", португальской "Бенфикой" и турецким "Галатасараем", казахи четыре раза сыграли вничью, а дома вообще никому не проиграли.

Прошлый еврокубковый сезон "Астана" также может занести себе в актив. Она вышла в 1\16 финала Лиги Европы, опередив в борьбе за плей-офф чешскую "Славию" с украинцами Русланом Ротанем и Эдуардом Соболем в составе.

Нынешнюю континентальную кампанию "Астана" начинала в Лиге чемпионов, где прошла черногорскую "Сутьеску" (1:0, 2:0) и датский "Мидтьюлланд" (2:1, 0:0). Остановило казахов хорватское "Динамо" из Загреба (0:2, 0:1). После этого они в плей-офф Лиги Европы одолели кипрский АПОЭЛ (0:1, 1:0), у которого выиграли в серии послематчевых пенальти.

Ну и наконец, стоит напомнить, что номинально главным тренером "Астаны" является украинец Роман Григорчук. Правда, сейчас он командой не управляет. После вылета из Лиги чемпионов Григорчук временно отошел от исполнения своих обязанностей, в связи с семейными обстоятельствами. Вернется ли он в "Астану", пока неизвестно, а пока командой руководит его ассистент Григорий Бабаян.

Чего ждать от "Арсенала"

Английские клубы хорошо известны своим прохладным отношением к Лиге Европы, которую они считают второстепенным турниром. Разочарованы шестым местом в прошлом сезоне и непопаданием в Лигу чемпионов и в "Арсенале".

Однако в лондонском клубе, который, несмотря на высокие амбиции, уже много лет остается без титулов, наконец-то решились на кардинальные изменения. После прошлого сезона "Арсенал" наконец покинул его "вечный" тренер Арсен Венгер. Ему на смену пришел испанец Унаи Эмери, известный по работе в "Севилье" и ПСЖ.

Начал он в новой команде неубедительно - с двух поражений от главных конкурентов из "Манчестер Сити" (0:2) и "Челси" (3:2). Но у канониров все постепенно налаживается и с командами ниже по статусу они очки не теряют. После неудачи на старте, "Арсенал" уже одержал три победы - над "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко (3:1), "Кардиффом" (3:2) и "Ньюкаслом" (2:1) и поднялся на седьмую позицию.

Ко всему, "Ворскле" в противостоянии с "Арсеналом" не приходится рассчитывать на снисходительное отношение соперника. Унаи Эмереи уже пообещал, что выставит против полтавчан сильнейший состав. В любом случае, на подвиг на "Эмирейтс" от "Ворсклы" никто не ждет. Полтавчане еще будут иметь реальные шансы зацепиться за очки в матчах с другими командами группы E - португальским "Спортингом" и азербайджанским "Карабахом".

Кто будет фаворитами

Не удивительно, что букмекеры не оставляют "Ворскле" шансов в гостевом матче с "Арсеналом". На победу лондонцев ставки принимаются с коэффициентом 1.1, на ничью дают 9.50, а на выигрыш полтавчан предлагают 29.00.

А вот "Динамо" в противостоянии с "Астаной" будет фаворитом. Коэффициент на победу киевлян составляет 1.65, на ничью - 3,60, на победу "Астаны" - 6.00.