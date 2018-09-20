Прокуратура опровергла заявление МЗ об изъятии серверов
Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры в своем Facebook.
Как отмечается, прокуратура осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по материалам департамента защиты экономики Нацполиции о возможном завладение госсредствами в особо крупных размерах при закупке и использовании ГП "Государственный экспертный центр" программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом
"С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления в соответствии с требованиями УПК Украины, на основании постановлений следственного судьи, проводится обыск в помещении ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" с целью изъятия копии соответствующей компьютерной программы для дальнейшего проведения судебной экспертизы. Подчеркиваем, что прокурором и следователем в уголовном производстве любые действия по изъятию серверов с Реестром пациентов, что может привести приостановлении его работы, не осуществляются", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что к проведению следственных действий привлекли соответствующих IT-специалистов, которые осуществляют корректное копирование компьютерной программы, что сделает невозможным утечку конфиденциальной информации о пациентах.
- Напомним, в Министерстве здравоохранения в четверг, 20 сентября, сообщили об обысках в Государственном экспертном центре и попытке правоохранителей изъять сервер с реестром пациентов, которые, в частности, нуждаются в инсулинотерапии
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