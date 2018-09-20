МЗ заявил об обысках и о вероятности сбоев в работе реестров

20 сентября, 2018, 14:31

В Министерстве здравоохранения сообщили об обысках в Государственном экспертном центре и попытках правоохранителей изъять сервер с реестром пациентов, которые, в частности, нуждаются в инсулинотерапии

Об этом в четверг, 20 сентября, сообщила пресс-служба ведомства в своем Facebook.

"По состоянию на 1 сентября в реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187 575 больных, которые за 8 месяцев 2018 года получили препаратов инсулина на общую сумму более 655 млн грн. Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра, и, соответственно, к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина", - говорится в сообщении.

В МЗ также отметили, что ведомство принимает меры, чтобы избежать сбоев в работе Реестра.