Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы в Широкино
Об этом сообщил пресс-центр ООС со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
Как отмечается, обстрел произошел на рассвете, около шести утра, и длился около получаса.
"Группа офицеров украинской стороны СЦКК, прибывшая на место обстрела, выяснила, что огонь велся со стороны оккупированного боевиками населенного пункта Саханка и продолжался с 06:05 до 06:25. Зарегистрированы места попаданий артиллерийских снарядов калибра 122 мм по улице Советской на западной окраине Широкина ", - говорится в сообщении.
По данным украинской стороны СЦКК, расстояние от места обстрела до ближайших позиций ВСУ составляет около 1 км, что свидетельствует об умышленном ведении боевиками РФ огня в сторону гражданского населения.
При этом, как отмечается, применялось как стрелковое оружие, так и артиллерия, запрещена Минскими соглашениями.
- Напомним, в августе боевики обстреляли жилые кварталы населенного пункта Южное Донецкой области. В результате обстрела были разрушены жилые и хозяйственные постройки.
- За прошедшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение в зоне проведения ООС, у оккупантов - трое раненых, один убитый.
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