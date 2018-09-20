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Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия жилые кварталы в Широкино


фото: pressjfo.news
Российские оккупационные войска утром в четверг, 20 сентября, намеренно обстреляли окраине Широкина из артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями

Об этом сообщил пресс-центр ООС со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

Как отмечается, обстрел произошел на рассвете, около шести утра, и длился около получаса.

"Группа офицеров украинской стороны СЦКК, прибывшая на место обстрела, выяснила, что огонь велся со стороны оккупированного боевиками населенного пункта Саханка и продолжался с 06:05 до 06:25. Зарегистрированы места попаданий артиллерийских снарядов калибра 122 мм по улице Советской на западной окраине Широкина ", - говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, расстояние от места обстрела до ближайших позиций ВСУ составляет около 1 км, что свидетельствует об умышленном ведении боевиками РФ огня в сторону гражданского населения.

При этом, как отмечается, применялось как стрелковое оружие, так и артиллерия, запрещена Минскими соглашениями.

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