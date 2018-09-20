На Донбассе ранен боец ВСУ, потери оккупантов - 4 человека
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, при этом четыре раза - из оружия, запрещенного Минского соглашениями.
Под враждебные обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции возле Крымского, Лебединского и Водяного накрыли огнем из минометов калибра 82 мм. Также возле Крымского били из миномета 120-го калибра. Враги использовали противотанковый ракетный комплекс против сил ООС неподалеку Луганского.
"В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожен и трое - ранены", - отметили в ведомстве.
Сегодня российские наемники успели дважды обстрелять украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-