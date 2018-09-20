На Кировоградщине задержали 27 человек при попытке захватить урожай
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Кировоградской области.
19 сентября полицейские получили информацию о том, что неизвестные пытаются собрать урожай на поле фермерского хозяйства. Работники полиции прибыли на место для обеспечения порядка.
В то же время они получили сообщение о том, что на другом поле неизвестные в балаклавах повредили сельхозтехнику. Неизвестные пытались скрыться с места происшествия на автомобилях, но полицейские применили огнестрельное оружие, повредив злоумышленникам колеса.
"Событие следователи полиции квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании им меры пресечения в виде ареста.
- Напомним, ранее в Киевской области группа из 40 вооруженных молодых людей спортивного телосложения украла урожая на 1,5 млн грн.
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