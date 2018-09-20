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На Кировоградщине задержали 27 человек при попытке захватить урожай

Полиция предотвратила рейдерский захват полей одного из агропредприятий в Кировоградской области и задержала 27 человек

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Кировоградской области.

19 сентября полицейские получили информацию о том, что неизвестные пытаются собрать урожай на поле фермерского хозяйства. Работники полиции прибыли на место для обеспечения порядка.

В то же время они получили сообщение о том, что на другом поле неизвестные в балаклавах повредили сельхозтехнику. Неизвестные пытались скрыться с места происшествия на автомобилях, но полицейские применили огнестрельное оружие, повредив злоумышленникам колеса.

"Событие следователи полиции квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании им меры пресечения в виде ареста.


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