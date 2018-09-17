На Киевщине "титушки" захватили поля и обокрали компанию на 1,5 миллиона

Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинской аграрной рады.

Согласно сообщению, 15 сентября, ночью, рабочие обрабатывали и засевали поле подсолнечника площадью 40 га. Группа вооруженных парней стала препятствовать работе сотрудников. Значительно превосходя количеством, “титушки” остановили рабочих.

"Молодые люди сказали, что не позволят нам продолжать полевые работы, если мы не отдадим им половину урожая. Понятно, что мы не собирались этого делать”, - говорится в сообщении.

Около полуночи конфликт обострился, как утверждают работники, которые дежурили на поле, . “Титушки” начали оттеснять работников, на поле заехали два комбайна, фуры и начали собирать и вывозить урожай в неизвестном направлении.

Руководитель компании "Ресилиент" Алексей Сидоров сообщил, что на место происшествия прибыла полиция, но злоумышленники успели отогнать и спрятать комбайны.

Обворованная компания является предприятием с чешскими инвестициями. Теперь компания намерена подать жалобу в Антирейдерскую комиссию Минюста и требовать скорейшего рассмотрения данного дела.