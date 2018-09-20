Ломаченко рассказал, в чем его превзошел Усик
20 сентября, 2018, 15:52
Украинский боксер Василий Ломаченко стремится повторить достижения Александра Усика и тоже стать абсолютным чемпионом мира
Об этом сообщает LOMA Official TV.
По словам Ломаченко, Усику удалось сделать то, к чему он сам стремился всю свою карьеру - стать абсолютным чемпионом мира.
"Когда человек становится абсолютным чемпионом мира - это топ. Я за него искренне рад. Ему удалось сделать то, что я хотел сделать всю свою профессиональную карьеру. Для меня это еще один стимул. Если Саша смог стать абсолютным чемпионом мира, то я тоже должен им стать", - сказал Ломаченко.
- Василий Ломаченко отобрал у Геннадия Головкина лидерство в рейтинге лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
- 18 сентября было официально объявлено, что Василий Ломаченко проведет следующий бой 8 декабря против пуэрториканца Хосе Педраси.
- Александр Усик 10 ноября будет защищать титул абсолютного чемпиона мира в поединке против британца Тони Бэллью.
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