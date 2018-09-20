Ломаченко рассказал, в чем его превзошел Усик

20 сентября, 2018, 15:52

Украинский боксер Василий Ломаченко стремится повторить достижения Александра Усика и тоже стать абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает LOMA Official TV.

По словам Ломаченко, Усику удалось сделать то, к чему он сам стремился всю свою карьеру - стать абсолютным чемпионом мира.

"Когда человек становится абсолютным чемпионом мира - это топ. Я за него искренне рад. Ему удалось сделать то, что я хотел сделать всю свою профессиональную карьеру. Для меня это еще один стимул. Если Саша смог стать абсолютным чемпионом мира, то я тоже должен им стать", - сказал Ломаченко.