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Ломаченко рассказал, в чем его превзошел Усик


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко стремится повторить достижения Александра Усика и тоже стать абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает LOMA Official TV.

По словам Ломаченко, Усику удалось сделать то, к чему он сам стремился всю свою карьеру - стать абсолютным чемпионом мира.

"Когда человек становится абсолютным чемпионом мира - это топ. Я за него искренне рад. Ему удалось сделать то, что я хотел сделать всю свою профессиональную карьеру. Для меня это еще один стимул. Если Саша смог стать абсолютным чемпионом мира, то я тоже должен им стать", - сказал Ломаченко.

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