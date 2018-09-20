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Американка разогналась на велосипеде на рекордную скорость

Американская спортсменка Дэнис Мюллер-Коренек установила мировой рекорд скорости езды на велосипеде: она смогла разогнаться на 296 км/ч

Об этом пишет ВВС.

Рекорд устанавливали на дне высохшего озера Бонневиль в штате Юта. Его ровная поверхность уменьшает трение. Поэтому эту территорию постоянно используют для автомобильных заездов, где нужна высокая скорость.

Велосипед 45-летней Денис прикрепили к специальному автомобилю, который разогнал ее до 150 км/ч. Затем трос открепили, и Мюллер-Коренек разгонялась самостоятельно.

"Это была сумасшедшая поездка, и она стоит тех лет, которые были потрачены на то, чтобы стать самым быстрым велосипедистом планеты", - говорит Мюллер-Коренек

Впервые этот рекорд установили в 1995 году. Фред Ромпельберг из Нидерландов смог достичь скорости 268,7 км / ч. Рекорд же среди женщин принадлежит самой Дэнис. Два года назад она разогналась на 237,7 км / ч.

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