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В Пентагоне заявили, что наибольшую киберугрозу для США представляют Россия и Китай

В Министерстве обороны Соединенных Штатов в обнародованной новой стратегии кибербезопасности от администрации Трампа заявили, что наибольшую угрозу для американцев несут Россия и Китай

Об этом со ссылкой на текст отчета Пентагона сообщил Fox News.

"Россия использовала информационные операции с кибер-поддержкой для воздействия на наше население и с целью бросить вызов американским демократическим процессам", - говорится в документе.

Кроме того, по данным оборонного ведомства США, конфиденциальной информации американской администрации и частных компаний страны пытается завладеть Китай, а также Иран и Северная Корея.

Поэтому в Пентагоне заявили о намерении сопротивляться и выразили готовность пресекать любые преступные действия в киберпространстве. О деталях возможных сделок пока не сообщается.

  • Напомним, в июле президент США Донадьд Трамп признал президента России Владимира Путина лично ответственным за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.
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