Трамп признал Путина лично ответственным за вмешательство в американские выборы

19 июля, 2018, 13:23

Президент США Донадьд Трамп признал президента России Владимира Путина лично ответственным за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я так считаю, потому что он отвечает за руководство страной. Так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Поэтому, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным, да", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

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Президент США также отметил, что "много раз ранее" заявлял о согласии с утверждением относительно вмешательства России в выборы в 2016 году.