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Трамп признал Путина лично ответственным за вмешательство в американские выборы

Президент США Донадьд Трамп признал президента России Владимира Путина лично ответственным за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я так считаю, потому что он отвечает за руководство страной. Так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Поэтому, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным, да", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

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Президент США также отметил, что "много раз ранее" заявлял о согласии с утверждением относительно вмешательства России в выборы в 2016 году.

  • Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
  • Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
  • Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США.
  • Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
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