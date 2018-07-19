Трамп признал Путина лично ответственным за вмешательство в американские выборы
19 июля, 2018, 13:23
Президент США Донадьд Трамп признал президента России Владимира Путина лично ответственным за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.
"Я так считаю, потому что он отвечает за руководство страной. Так же, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Поэтому, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным, да", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.
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Президент США также отметил, что "много раз ранее" заявлял о согласии с утверждением относительно вмешательства России в выборы в 2016 году.
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между ними не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- Американские и мировые политики резко раскритиковали Трампа за поведение во время встречи с Путиным, в частности, за публичные сомнения в данных разведки США.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции относительно Украины".
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