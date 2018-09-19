Появился новый альбом The Hardkiss - “Железная ласточка”
19 сентября, 2018, 11:40
Украинская группа The Hardkiss выпустила третий студийный альбом "Железная ласточка"
Новый альбом для солистки Юлии Саниной - это целостный кокон, в котором царит своя атмосфера.
"Лирика стала боле интимной, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя", - объясняют участники группы.
Над новой пластинкой группа работала два года. В ней поместили 17 треков, среди которых стихи Саниной.
Послушать альбом можно на Apple Music, Google Play, Spotify, Deezer.
- Напомним, украинский писатель Сергей Жадан с проектом "Линия Маннергейма" выпустил новый мини-альбом "Бои без правил".
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