Появился новый альбом The Hardkiss - “Железная ласточка”

19 сентября, 2018, 11:40

Украинская группа The Hardkiss выпустила третий студийный альбом "Железная ласточка"

Новый альбом для солистки Юлии Саниной - это целостный кокон, в котором царит своя атмосфера.

"Лирика стала боле интимной, звучание треков более электронным, а большая часть материала - украиноязычные композиции. Среди новых песен каждый найдет историю о себе и для себя", - объясняют участники группы.

Над новой пластинкой группа работала два года. В ней поместили 17 треков, среди которых стихи Саниной.

Послушать альбом можно на Apple Music, Google Play, Spotify, Deezer.