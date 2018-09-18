Христианский хип-хоп: проект Сергея Жадана выпустил мини-альбом "Бои без правил"

18 сентября, 2018, 17:56

Украинский писатель Сергей Жадан с проектом "Линия Маннергейма" выпустил новый мини-альбом "Бои без правил"

Об этом он написал в Facebook.

По словам автора, новые треки "Линии Маннергейма" - это "шаг в сторону христианского хип-хопа, мощная смесь жизненных правил и принципов, замешанных на протестантской этике; правила поведения и сохранения духовного равновесия в условиях тотального бытового апокалипсиса".

Над записью Сергей Жадан работал с Олегом Кадановыим (гитара, вокал), Евгением Турчиновым (гитара, вокал) и Дмитрием Зинченко (ударные, бас, гитара, синтезаторы).

Послушать новый EP можно в iTunes, Google Play Music, Deezer и Spotify.