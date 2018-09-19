 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фотограф заметил свое фото в сериале и обвинил Netflix в краже

Фотограф обвинил Netflix в незаконном использовании его снимка в телесериале "Странные чудеса"

Об этом пишет PetaPixel.

Однако в компании утверждают, что изображение просто похожи. Фотограф Шон Хейви подал жалобу против Netflix за нарушение авторских прав. Он пожаловался, что сделанный им снимок грозовой тучи компания взяла без разрешения и использовала в сериале.

Он сделал это еще в мае, когда увидел знакомое изображение на концепт-арте в программе о снимках Beyond the Stranger Things.

В суде Хейви подчеркнул, что создание снимка стоило ему больших усилий. Он долго наблюдал за штормом со значительного расстояния, а окончательное изображение сделал, объединив четыре отдельных кадра. Фотографию он назвал "Материнство". Авторские Хейви зарегистрировал в 2010 году.

null

null

"Единственное сходство, существующее между изображением и фотографией мистера Хейви "Материнство"- это использование подобных облачных образований. Однако авторское право не защищает объекты, которые появляются в природе", - ответил адвокат Netflix Джерини Джексон.

Шон Хейви рассчитывает на возмещение ущерба и судебных расходов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать