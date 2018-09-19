Фотограф заметил свое фото в сериале и обвинил Netflix в краже

19 сентября, 2018, 14:13

Фотограф обвинил Netflix в незаконном использовании его снимка в телесериале "Странные чудеса"

Об этом пишет PetaPixel.

Однако в компании утверждают, что изображение просто похожи. Фотограф Шон Хейви подал жалобу против Netflix за нарушение авторских прав. Он пожаловался, что сделанный им снимок грозовой тучи компания взяла без разрешения и использовала в сериале.

Он сделал это еще в мае, когда увидел знакомое изображение на концепт-арте в программе о снимках Beyond the Stranger Things.

В суде Хейви подчеркнул, что создание снимка стоило ему больших усилий. Он долго наблюдал за штормом со значительного расстояния, а окончательное изображение сделал, объединив четыре отдельных кадра. Фотографию он назвал "Материнство". Авторские Хейви зарегистрировал в 2010 году.

"Единственное сходство, существующее между изображением и фотографией мистера Хейви "Материнство"- это использование подобных облачных образований. Однако авторское право не защищает объекты, которые появляются в природе", - ответил адвокат Netflix Джерини Джексон.

Шон Хейви рассчитывает на возмещение ущерба и судебных расходов.