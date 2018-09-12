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Лучшие фото Instagram: какие снимки номинировали на премию соцсети

Премия Фотобокс Instagram Photography Awards определила шортлист лучших фотографий в соцсети и опубликовала их

Об этом пишет Metro.

Премия Фотобокс Instagram Photography Awards новая - победителей в ней определяют впервые. Принять участие в соревновании захотело более 180 тыс. людей.

Премия уменьшила количество претендентов на победу и выдала короткий список. Чья фотография оказалась лучшей, авторы премии расскажут 3 октября.

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