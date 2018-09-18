Выполнение Парижского соглашения по климату может оказаться под угрозой, - ученые
Об этом говорится в исследовании ученых из Международного института анализа прикладных систем, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
Парижское соглашение, принятое в 2015 году, предусматривает ограничение выбросов парниковых газов. Ученые предполагают, что снижение антропогенного воздействия на атмосферу остановит рост температуры на Земле в пределах 2°С
Сейчас таяние вечной мерзлоты, образовавшееся в Сибири, на Аляске и в Канаде, происходит крайне быстро - ученые прогнозируют, что к концу века в этих регионах исчезнет примерно треть льда.
Эти процессы освободят из-под льда большое количество животных и растительных организмов, которые начнут гнить, выделяя метан и углекислый газ в атмосферу.
Исследователи считают, что эти процессы не учитывались при подписании Парижского соглашения. Модель, созданная климатологами, показала, что таяние вечной мерзлоты увеличит выбросы углекислого газа на 10% - и это позитивный сценарий. В менее благоприятных ситуациях - на 12-25%.
"Таяние вечной мерзлоты заметно уменьшит тот "бюджет" выбросов, который человечество может позволить себе потратить перед тем, как климат пройдет "точку невозврата". Особая опасность заключается в том, что этот процесс продолжается веками и его нельзя мгновенно остановить, уменьшив выбросы" , - говорит Томас Гассер из международного института анализа прикладных систем.
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