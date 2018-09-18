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ЕС выделит Украине 54 миллиона евро на энергоэффективность

Европейский Союз готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины

Об этом заявили в пресс-службе вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

“Как только будет подписано соглашение, средства поступят в Мультидонорский фонд”, - сказала заместитель генерального директора генерального директората еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.

По словам Матерновой, правительство Украины, ЕС и IFC создали Фонд ЕЕ, который поможет термомодернизировать жилой фонд, достичь энергетической безопасности, а также создаст рынок новых профессий.

В сообщении отмечается, что финансирование Фонда обеспечено ЕЕ из госбюджета. Принято постановление КМУ об увеличении уставного капитала Фонда до 1 млрд 600 млн грн, что также учтено в проекте госбюджета на 2019 год.

 
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