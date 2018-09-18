ЕС выделит Украине 54 миллиона евро на энергоэффективность
Об этом заявили в пресс-службе вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.
“Как только будет подписано соглашение, средства поступят в Мультидонорский фонд”, - сказала заместитель генерального директора генерального директората еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова.
По словам Матерновой, правительство Украины, ЕС и IFC создали Фонд ЕЕ, который поможет термомодернизировать жилой фонд, достичь энергетической безопасности, а также создаст рынок новых профессий.
В сообщении отмечается, что финансирование Фонда обеспечено ЕЕ из госбюджета. Принято постановление КМУ об увеличении уставного капитала Фонда до 1 млрд 600 млн грн, что также учтено в проекте госбюджета на 2019 год.
- Как сообщалось, 18 апреля 2018 года представители ЕС и правительства Украины подписали Финансовое соглашение о выделении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине, направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-