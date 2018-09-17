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В 2019 году зарплату госслужащих повышать не будут, - госбюджет


фото: slovoidilo
Проект госбюджета Украины на 2019 год предусматривает, что должностные оклады работников государственных органов, Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро останется на уровне 2018 года

Об этом говорится в законопроекте о госбюджете-2019 (№9000) от 15 сентября 2018 года, передает "Интерфакс-Украина".

"Установить, что в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников государственных органов применяется прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

В обосновании статьям проекта закона отмечается, что в течение 2 лет принят ряд законов Украины, согласно которым значительно повышен размер оплаты труда работников государственных органов по сравнению с работниками бюджетной сферы, с учетом этого значительно увеличены и расходы госбюджета на их оплату труда.

"Учитывая финансовые возможности государственного бюджета и чтобы избежать увеличение диспропорций в оплате труда работников государственных органов и работников бюджетной сферы, предложено временное приостановление повышения размеров заработной платы работников государственных органов", - говорится в документе.

Отмечается, что в соответствии с законами Украины "О Государственном бюро расследований" и "О Национальном антикоррупционном бюро" должностной оклад, в частности, директора, заместителей директора, начальников отделов и их заместителей, детективов, следователей устанавливаются в кратных размерах к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января года.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2019 года, предполагается установить в размере 1921 грн, что на 159 грн больше его размера на 1 января 2018 года (1762 грн).

Кроме того, указано, что применение нового размера прожиточного минимума потребует дополнительных расходов в 2019 году на заработную плату и денежное обеспечение этих лиц.

"С целью экономии бюджетных средств предложено в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро применять прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года (1762 грн)", - отмечается в пояснении.

 

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