В 2019 году зарплату госслужащих повышать не будут, - госбюджет
Об этом говорится в законопроекте о госбюджете-2019 (№9000) от 15 сентября 2018 года, передает "Интерфакс-Украина".
"Установить, что в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников государственных органов применяется прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.
В обосновании статьям проекта закона отмечается, что в течение 2 лет принят ряд законов Украины, согласно которым значительно повышен размер оплаты труда работников государственных органов по сравнению с работниками бюджетной сферы, с учетом этого значительно увеличены и расходы госбюджета на их оплату труда.
"Учитывая финансовые возможности государственного бюджета и чтобы избежать увеличение диспропорций в оплате труда работников государственных органов и работников бюджетной сферы, предложено временное приостановление повышения размеров заработной платы работников государственных органов", - говорится в документе.
Отмечается, что в соответствии с законами Украины "О Государственном бюро расследований" и "О Национальном антикоррупционном бюро" должностной оклад, в частности, директора, заместителей директора, начальников отделов и их заместителей, детективов, следователей устанавливаются в кратных размерах к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января года.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2019 года, предполагается установить в размере 1921 грн, что на 159 грн больше его размера на 1 января 2018 года (1762 грн).
Кроме того, указано, что применение нового размера прожиточного минимума потребует дополнительных расходов в 2019 году на заработную плату и денежное обеспечение этих лиц.
"С целью экономии бюджетных средств предложено в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро применять прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года (1762 грн)", - отмечается в пояснении.
- Напомним, Раде предлагают повысить минимальную зарплату до 4173 грн.
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