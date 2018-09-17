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Раде предлагают повысить минимальную зарплату до 4173 грн


фото: politeka
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты в Украине до 4173 грн

Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

"Установить в 2019 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 4173 гривни; в почасовом размере: с 1 января - 25,13 гривны", - говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника за январь-июль 2018 года выросла по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 26% и составила 8490 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

"Повышение минимальной заработной платы с 1 января 2018 года на фоне улучшения финансового состояния предприятий на фоне уменьшения инфляционного давления привело к росту реальной заработной платы на 12,4% за январь-июль 2018 года", - говорится в пояснительной записке.

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