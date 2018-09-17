Третий случай малярии за год произошел в Кропивницком
17 сентября, 2018, 14:07
В Кировоградской области зафиксирован третий случай малярии за 2018 год. Заболел 19-летний гражданин Нигерии, который учится в одном из вузов Кропивницкого
Об этом сообщает региональный лабораторный центр.
Согласно сообщению, гражданин Нигерии прибыл на обучение 31 августа. Юноша чувствовал себя больным с 10 сентября, но за медицинской помощью обратился 15 сентября.
Он был сразу госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом малярия. Диагноз подтвержден лабораторно.
"Специалистами Кировоградского областного лабораторного центра проводится эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия." - говорится в сообщении.
- В конце августа в Кировоградской области заболел малярией гражданин Украины, который прибыл из Республики Конго. Он работал в этой стране по контракту.
- Также стало известно, что в Харьковской области зарегистрирован седьмой случай малярии за этот год. Заболел 18-летний гражданин Нигерии, который прибыл в Харьков на обучение в одном из вузов.
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