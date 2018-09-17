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Третий случай малярии за год произошел в Кропивницком


фото: sputnik
В Кировоградской области зафиксирован третий случай малярии за 2018 год. Заболел 19-летний гражданин Нигерии, который учится в одном из вузов Кропивницкого

Об этом сообщает региональный лабораторный центр.

Согласно сообщению, гражданин Нигерии прибыл на обучение 31 августа. Юноша чувствовал себя больным с 10 сентября, но за медицинской помощью обратился 15 сентября.

Он был сразу госпитализирован в инфекционное отделение с диагнозом малярия. Диагноз подтвержден лабораторно.

"Специалистами Кировоградского областного лабораторного центра проводится эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия." - говорится в сообщении.

 
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