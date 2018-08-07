В Харькове у иностранца обнаружили малярию

7 августа, 2018, 19:46

В Харькове у гражданина Нигерии, приехавшего в город по собственным делам, обнаружили малярию

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Первые симптомы у мужчины появились еще 1 августа, однако только 4 он обратился за помощью к врачам. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "малярия", который подтвердился после клинического дообследования.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое исследование и ввели комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

Отмечается, что это уже шестой случай малярии в Харьковской области, в том числе второй — у жителей Харьковщины, которые находились в странах Африки.