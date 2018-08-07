В Харькове у иностранца обнаружили малярию
7 августа, 2018, 19:46
В Харькове у гражданина Нигерии, приехавшего в город по собственным делам, обнаружили малярию
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Первые симптомы у мужчины появились еще 1 августа, однако только 4 он обратился за помощью к врачам. Его госпитализировали с предварительным диагнозом "малярия", который подтвердился после клинического дообследования.
По месту жительства больного провели эпидемиологическое исследование и ввели комплекс противоэпидемиологических мероприятий.
Отмечается, что это уже шестой случай малярии в Харьковской области, в том числе второй — у жителей Харьковщины, которые находились в странах Африки.
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