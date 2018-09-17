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Тренер "Шахтера" Фонсека женился на украинке


фото: shakhtar.com
Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что женат на украинке

Об этом он рассказал в программе "Великий футбол".

По словам Фонсеки, он чувствует себя в Украине как дома и женат на украинке.

"В Украине чувствую себя как дома. Меня уважают здесь и прекрасно принимают, даже болельщики соперников, в том числе "Динамо". Плюс я женился здесь, у меня жена - украинка. Мне очень нравится жить в Киеве, нравятся украинцы", - сказал Фонсека.

Ранее сообщалось, что португалец встречается с пресс-секретарем Рината Ахметова Катериной Остроушко. Фонсека на момент переезда в "Шахтер" в 2016 году был женат на португалке Сандре Фонсека, но в следующем году развелся с матерью двух своих детей.

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