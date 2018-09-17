Тренер "Шахтера" Фонсека женился на украинке
17 сентября, 2018, 09:45
Португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что женат на украинке
Об этом он рассказал в программе "Великий футбол".
По словам Фонсеки, он чувствует себя в Украине как дома и женат на украинке.
"В Украине чувствую себя как дома. Меня уважают здесь и прекрасно принимают, даже болельщики соперников, в том числе "Динамо". Плюс я женился здесь, у меня жена - украинка. Мне очень нравится жить в Киеве, нравятся украинцы", - сказал Фонсека.
Ранее сообщалось, что португалец встречается с пресс-секретарем Рината Ахметова Катериной Остроушко. Фонсека на момент переезда в "Шахтер" в 2016 году был женат на португалке Сандре Фонсека, но в следующем году развелся с матерью двух своих детей.
- В мае 45-летний Паулу Фонсека продлил контракт с "Шахтером" на два года.
- По новому соглашению португалец зарабатывает больше всех тренеров украинских клубов - $4 млн в год.