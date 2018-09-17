Роналду наконец прервал голевую "засуху" в "Ювентусе"

17 сентября, 2018, 10:40

Португальский форвард Криштиану Роналду отметился дебютными голами за итальянский "Ювентус"

В матче 4-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" Роналду забил на 50-й и 65-й минуте. Дубль португальца принес "Ювентусу" победу 2: 1, которая позволили туринцам сохранить лидерство в чемпионате Италии.

Для Кришитану Роналду эти голы стали первыми после перехода из "Реала" в "Ювентус" в июле этого года.

"Мне действительно хотелось забить первый гол за" Ювентус ". Рад, что это наконец произошло. После перехода в" Ювентус "было много разговоров о том, что я не забиваю, это немного давило. Однако это уже в прошлом", - сказал Роналду после матча.