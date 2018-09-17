Роналду наконец прервал голевую "засуху" в "Ювентусе"
17 сентября, 2018, 10:40
Португальский форвард Криштиану Роналду отметился дебютными голами за итальянский "Ювентус"
В матче 4-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" Роналду забил на 50-й и 65-й минуте. Дубль португальца принес "Ювентусу" победу 2: 1, которая позволили туринцам сохранить лидерство в чемпионате Италии.
Для Кришитану Роналду эти голы стали первыми после перехода из "Реала" в "Ювентус" в июле этого года.
"Мне действительно хотелось забить первый гол за" Ювентус ". Рад, что это наконец произошло. После перехода в" Ювентус "было много разговоров о том, что я не забиваю, это немного давило. Однако это уже в прошлом", - сказал Роналду после матча.
@Cristiano #CR7JUVE #ForzaJuve pic.twitter.com/FpB7KWKv3x— JuventusFC (@juventusfcen) 16 сентября 2018 г.
- Криштиану Роналду оказался в тройке претендентов на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.
- Ранее, врач "Реала" назвал составляющие фантастической физической формы 33-летнего футболиста.
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